Ricky Martin e Jwan Yosef chegam a acordo do divórcio

O cantor Ricky Martin viveu relacionamento de seis anos com o artista plástico Jwan Yousef

Ricky Martin e Jwan Yosef chegaram a um acordo de divórcio. Segundo o TMZ, os detalhes ainda não foram divulgados, mas os dois serão declarados solteiros assim que o juiz assinar o termo.

O relacionamento de seis anos entre o cantor e o pintor chegou ao fim em julho. Segundo informações divulgadas no programa "Chisme No Like", o término não teria sido amigável e aconteceu devido a uma suposta traição de Ricky Martin com o ator pornô Max Barz.

O casal tentava entrar em acordo para uma guarda compartilhada dos filhos. Em meio ao término, eles estariam interessados e comprometidos com a educação conjunta das crianças.

Vale destacar que, com o divórcio, a estrela pop latina terá que abrir parte de sua fortuna para o ex, já que os dois assinaram um acordo pré-nupcial. O documento aponta o direito de Yousef ficar com as obras de arte que os dois adquiriram durante o casamento. Acredita-se que ele poderá ficar com cerca de 5 milhões de dólares.

Ricky e Jwan se conheceram em Londres, na Inglaterra, e continuaram o contato pelo Instagram em 2015. Seis meses depois, eles começaram a namorar. O noivado aconteceu em 2016 e o casamento foi em 2018.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricky Martin (@ricky_martin)

Ricky Martin quebra silêncio e abre o coração ao falar de separação

Ricky Martin falou pela primeira vez sobre o seu divórcio de Jwan Josef, e alegou que a decisão de terminar o casamento "não era recente". O cantor anunciou no mês passado que ele e o ex se separaram após 6 anos de casamento.

"Quando o público soube, já havíamos passado por um processo de luto. Jwan e eu sempre seremos uma família. Temos dois filhos que vamos criar juntos, e essa não é uma decisão recente. Há muito tempo que planejamos essa situação, é pré-pandemia”, revelou o cantor ao Telemundo, garantindo que ele e o ex ainda se dão bem.