Ricky Martin quebra silêncio e abre o coração ao falar de separação: ‘Outro relacionamento’

Ricky Martin é pai de quatro filhos, sendo dois da união com o artista plástico e anunciou divórcio recentemente

Ricky Martin falou pela primeira vez sobre o seu divórcio de Jwan Josef, e alegou que a decisão de terminar o casamento "não era recente". O cantor anunciou no mês passado que ele e o ex se separaram após 6 anos de casamento.

"Quando o público soube, já havíamos passado por um processo de luto. Jwan e eu sempre seremos uma família. Temos dois filhos que vamos criar juntos, e essa não é uma decisão recente. Há muito tempo que planejamos essa situação, é pré-pandemia”, revelou o cantor.

“Olhamos nos olhos um do outro e sorrimos, nos abraçamos, passamos por altos e baixos, choramos juntos e rimos juntos. Foram sete ou oito anos [com Jwan]. Eu quero me divertir, quero aproveitar a vida… Vamos com calma, mas sim, eu me vejo em outro relacionamento. Não estou falando de um futuro próximo, mas gosto de estar apaixonado , gosto de estar em um relacionamento, gosto de acordar de manhã com um beijo matinal, café da manhã e cumplicidade”, disse Martin ao Telemundo, garantindo que ele e o ex ainda se dão bem.

Martin citou em seu pedido de separação "diferenças irreconciliáveis" como o motivo e agora está buscando guarda compartilhada dos filhos do casal: Lucia, de 4 anos de idade, e Renn, de 3 anos. O cantor ainda é pai de Matteo e Valentino, de 14 anos de idade.

“Meus filhos nunca se tornarão uma briga entre Jwan e eu. É por isso que resolvemos nossas diferenças com uma boa conversa”, disse ele, explicando que o processo de divórcio do casal foi “muito mais fácil” do que eles esperavam.

“Tem sido maravilhoso. Eu até disse a Jwan que deveríamos escrever um livro sobre como se divorciar corretamente. Tem sido muito mais fácil do que pensávamos, mas fizemos com tempo e calma", disse.

Anunciando o divórcio em 6 de julho, a dupla disse em um comunicado conjunto compartilhado via Instagram que "decidiram terminar o casamento com amor, respeito e dignidade para os filhos". Ricky e Jwan se conheceram em Londres, na Inglatera, e continuaram o contato pelo Instagram em 2015. Seis meses depois, eles começaram a namorar. O noivado aconteceu em 2016 e o casamento foi em 2018.