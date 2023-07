Ricky Martin anuncia seu divórcio de Jwan Yosef após seis anos de união

Ricky Martin fala pela primeira vez sobre a separação de Jwan Yosef, com quem estava casado há seis anos

O cantor Ricky Martin está solteiro novamente. Nesta quinta-feira, 6, ele falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Jwan Yosef, com quem estava junto há seis anos. A separação foi anunciada pela revista People e trouxe um depoimento do artista sobre a separação.

“Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos. Nosso maior desejo agora é continuar tendo uma dinâmica familiar saudável e uma relação centrada na paz e na amizade para dar continuidade à criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro”, disse ele.

Eles tiveram dois filhos juntos: Lucia, que nasceu em 2018, e Renn, que nasceu em 2019. Ricky Martin também é pai de Matteo e Valentino, que nasceram em 2008.

Ricky e Jwan se conheceram em Londres, na Inglatera, e continuaram o contato pelo Instagram em 2015. Seis meses depois, eles começaram a namorar. O noivado aconteceu em 2016 e o casamento foi em 2018.

Separação de Vitória Strada e Marcella Rica

Na quarta-feira, 5, Vitória e Marcella revelaram que decidiram anunciar a separação publicamente em respeito ao carinho que sempre receberam. "Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", afirmaram.

Logo depois, elas afirmaram que a amizade continua. "Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", finalizaram.