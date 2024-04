Paris Hilton mostra a primeira foto da filha caçula, London

Mãe de dois filhos, a socialite Paris Hilton exibe as primeiras fotos com sua filha caçula: ‘Sempre sonhei em ter uma filha chamada London'

A socialite e empresária Paris Hilton surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 19, ao mostrar as primeiras fotos de sua filha caçula, London. Desde que a menina nasceu por meio de uma barriga de aluguel, ela não tinha revelado como é o rosto dela na internet. Agora, ela acabou com o mistério ao compartilhar um ensaio fotográfico com a bebê no colo.

London apareceu fofíssima com um look rosa e um laço na cabeça ao posar com a mãe em um jardim. Na legenda, a estrela comentou sobre a alegria de ser mãe de uma menina.

“Apresentando London Marilyn Hilton-Reum. Sempre sonhei em ter uma filha chamada London desde que me lembro. Estou muito grata por ela estar aqui. Eu realmente curto cada momento que passo com ela. Junto com Phoenix, meus bebês me mostraram um amor que eu nem imaginava que poderia ser tão profundo antes de me tornar mãe deles”, disse ela.

Paris Hilton também é mãe de um menino, chamado Phoenix, e ela é casada com Carter Reum.

Paris Hilton rebateu ataques ao filho mais velho

A influenciadora digital e personalidade da mídia, Paris Hilton, usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que recebeu depois de compartilhar algumas fotos com seu filho. O pequeno Phoenix, com apenas sete meses de idade, foi alvo de comentários cruéis por conta do formato e tamanho de sua cabeça.

Paris decidiu enfrentar as especulações sobre a saúde de seu filho em seu perfil no TikTok. A celebridade, que foi uma das sensações dos anos 2000, contou que já levou seu filho ao médico e que ele é completamente saudável. Além disso, a loira lamentou as críticas maldosas à aparência do pequeno.

"Há algumas pessoas doentes neste mundo”, Paris pediu um fim aos ataques em um desabafo. “Meu anjo é perfeitamente saudável. E, sim, claro que ele passou com um médico. Ele só tem um cérebro grande”, a influenciadora digital explicou ao deixar um comentário em um vídeo de uma apoiadora na rede social.