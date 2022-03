Depois de Rodrigo e Paulo André, Gustavo Marsengo é o novo alvo de Anitta

Após admitir que Paulo André é da sua amiga Jade Picon, Anitta recalcula rota e encontra Gustavo Marsengo como seu novo alvo

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 20h38

Sempre de olho na casa mais vigiada do Brasil, Anitta (28), ontem, 13, deu o que falar na redes sociais, comentando sobre o programa.

Primeiro, a cantora pediu pela eliminação de Vinicius (24), brincando sobre os 'tombos' que ele leva no confinamento. Depois, recordou a época em que namorou Pedro Scooby (33). Os dois viveram romance durante cerca de três meses, que chegou ao fim em agosto de 2019.

Anitta aponta Gustavo como seu próximo alvo

No início do reality, Anitta tentou se envolver com Rodrigo Mussi (36), mas passou a não curtir algumas posturas do brother no reality, fazendo, até mesmo, campanha para sua saída.

Mês passado, Anitta se mostrou interessada em Paulo André (23). A equipe do brother havia publicado uma selfie dele próprio, dentro da casa, com o seguinte texto: "Comenta aí o que vocês estão fazendo nesse sabadão". De forma ousada e sem perder tempo, Anitta respondeu: "Esperando você sair pra te chamar pra minha casa".

No programa ao vivo de ontem, a cantora passou a recalcular sua rota. Em um tweet, Anitta afirmou que gostaria de "desenrolar" uma ficada com Gustavo Marsengo (31), já que Paulo André agora é da amiga Jade Picon (20): "E também acho tudo certo ele desenrolar esse Gustavo pra mim quando sair já que o PA agora é da minha migla Jade".

E também acho tudo certo ele desenrolar esse Gustavo pra mim quando sair já que o PA agora é da minha migla Jade — Anitta (@Anitta) March 14, 2022