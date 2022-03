Big Brother / Na torcida!

BBB 22: Anitta revela apelido que deu a Scooby e pede eliminação de Vyni: ''Deixo você tropeçar no meu palco''

Cantora Anitta torce pela permanência do ex, Pedro Scooby, e Gustavo no BBB 22 e revela interesse no affair de Laís no confinamento

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 11h43 - Atualizado às 12h44

Anitta pede pela permanência do ex, Pedro Scooby, e Gustavo no BBB 22 - Reprodução/Instagram/Globo