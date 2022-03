BBB 22: Brunna Gonçalves não será mais dançarina de Ludmilla após reality

Ex-BBB e dançarina decide focar em seus projetos pessoais pós reality e não acompanhará esposa em todos os shows

Caras Digital Publicado em 13/03/2022, às 09h19

No último sábado, 12, a quinta eliminada do reality da Globo, Brunna Gonçalves (30) abriu sua caixa de perguntas do Instagram e respondeu dúvidas dos fãs em relação aos seus planos e projetos pós Big Brother Brasil.

Confira aqui os motivos de Brunna não fazer mais parte do corpo de dançarinos de Ludmilla

A esposa de Ludmilla (26) fazia parte do corpo de dançarinos da cantora e a acompanhava e participava das apresentações ao redor do Brasil e do mundo. Com sua participação no reality de maior audiência do país, os planos e rumos de Brunna mudaram e ela revelou o que deseja para o futuro para os fãs em sua rede social.



Em uma das perguntas, ela revelou que não irá conseguir acompanhar a agenda de shows da Ludmilla e que pretende focar em projetos pessoais, apesar de ainda não revelá-los: "Eu cheguei a falar sobre isso no BBB…Esse ano eu quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar e colocar alguns projetos em prática daí vai ficar difícil conciliar com shows, ensaios e etc…".

Entretanto, ela tranquilizou os fãs do casal e disse que fará o possível para marcar presença no máximo de eventos, já que tanto ela quanto a cantora, não conseguem ficar muito tempo separas: "Mas tô tentando ao máximo acompanhar a Lud em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco. Não consigo ficar muito tempo longe", confessou.



Ela aproveitou para comentar sobre sua experiência de participar do Big Brother: "O BBB foi a experiência mais doida e mais incrível que eu já tive na vida... me joguei de corpo e alma, não faria nada diferente", disse ela.

Apesar de empolgada com a oportunidade, ela confessou que teve medo: “Tive um pouco de medo por não ter noção de como seria lá dentro... Mas fui com medo mesmo. E a ficha só caiu de verdade no dia que eu entrei na casa!”



Confira aqui as respostas de Brunna Gonçalves na íntegra: