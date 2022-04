Arthur Aguiar será foco em documentário do Globoplay sobre o 'BBB 22'

Globoplay fará documentário sobre o reality deste ano e terá Arthur Aguiar como foco principal

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 13h21

Vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar (33) será foco principal de um documentário feito pelo Globoplay.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, o participante será a estrela do trabalho, já que a produção pretendia mostrar a última edição dando ênfase no ganhador, antes mesmo do resultado ter sido anunciado nesta quarta-feira, 27.

A equipe de roteiristas que fez o documentário sobre Juliette Freire (32) e Karol Conká (36) no ano passado já foi convocada para o trabalho.

Com 68,96% dos votos, Arthur Aguiar venceu o BBB 22. Logo ao sair da casa, ele contou em uma entrevista que antes de entrar na competição não tinha vontade de viver.

O que Arthur Aguiar fará com o R$ 1,5 milhão?

Em entrevista no Mais Você desta quarta-feira, 27, Arthur Aguiar revelou que só decidirá o que fazer com o prêmio ao lado de Maíra Cardi (38).

Ainda no bate-papo com Ana Maria Braga (73), ele contou qual foi sua estratégia para chega até a final e comentou sobre sua rivalidade com Jade Picon (20) no jogo.