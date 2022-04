Juliette Freire engana fãs ao surgir com o cabelo curtinho e web vai a loucura

Juliette Freire deixou a web enlouquecida ao surgir com o cabelo curtinho, enganando todos os seus fãs

Nesta sexta-feira, 15, Juliette Freire (32) decidiu enganar seus fãs e pregou uma peça engraçada na web.

A cantora usou seus stories para contar que iria fazer uma mudança radical em seu cabelo: "To atacada! Vou cortar o cabelo agora! Mudança radical! Não era pra chutar o balde? Então bora", disse ela durante o vídeo enquanto mostrava o profissional que faria o corte.

No vídeo seguinte, a artista mostrou o amigo segurando um grande chumaço de cabelo, dando a entender ser o seu e em seguida publicou um clique onde aparece com um corte chanel, super diferente: "Agora vão buscar o balde!", escreveu ela na legenda.

Um tempo após as primeiras publicações, a campeã do BBB 21 publicou um novo vídeo onde ela aparecia com seus cabelos longos e ondulados, revelando que aquilo não passava apenas de uma brincadeira: "Pegadinha do malandro! Ta normal, tirei só as pontinhas".

O suposto novo visual de Juliette deixou seus fãs enlouquecidos, fazendo eles comentarem muito nas redes sociais: "Eu tava acreditando!", disse um. "Que bom que foi pegadinha, sou apegada no cabelo dela", escreveu outro. "Essa Juliette é uma figura!", falou um terceiro.

