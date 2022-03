Do BBB pra vida! Karol Conká e Lumena se reencontram em São Paulo: ''Te amo''

Ex-BBBs Karol Conká e Lumena Aleluia se reencontraram e se divertiram em show na capital paulista

Redação Publicado em 22/03/2022, às 11h32

A cantora Karol Conká (36) e a ex-BBB LumenaAleluia (30) se reencontraram no último final de semana, 19, durante um show da rapper em São Paulo.

As duas, que criaram uma amizade forte durante o confinamento do BBB21, criaram um burburinho na internet ao compartilhar detalhes do reencontro.

Para celebrar a amizade das duas, a baiana fez uma participação dançando no palco, e entrou no palco recriando um dos seus memes mais queridos pelo público durante a sua participação no reality show.

"Como dizem por aí.. Do BBB pra vida. Te amo pretona", declarou a psicologa ao compartilhar uma sequência de cliques nos bastidores com Karol Conká. "Resumão de ontem com as definições do tombo sendo ressignificadas...", continuou Lumena ao mostrar sua entrada triunfal.

Os seguidores, é claro, não perderam tempo em celebrar o reencontro: "As maiores", dispararam. "Amo essa amizade", continuaram. "Ai meu coração", brincou um terceiro.

Karol Conká e Lumena se reencontram em São Paulo:

