Com 68,96% dos votos, Arthur Aguiar é o campeão do 'BBB 22'

Após disputar a grande final contra Douglas Silva e Paulo André, Arthur Aguiar se tornou o campeão do 'BBB 22'

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 01h43

Na noite desta terça-feira, 26, aconteceu a disputa do prêmio de R$1,5 milhão do Big Brother Brasil 22!

Arthur Aguiar (33) disputou a final contra Douglas Silva (33) e Paulo André (23) e se tornou o grande campeão do reality com 68,96% dos votos.

Douglas Silva recebeu 1,13% dos votos e Paulo André, 29,91%.

A final do BBB 22 foi a mais votada na história do reality show. Tadeu Schmidt (47) anunciou o recorde e afirmou que a votação ultrapassou os 730 milhões de votos.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a final do BBB 22

Antes de divulgar o resultado final do BBB 22, Tadeu Schmidt fez o seu tradicional discurso, destacando a trajetória do campeão e se emocionando ao final: "Só tenho a agradecer a estrear com pessoas maravilhosas como vocês. Choramos como nunca! Choramos. Vocês daí e eu daqui. Essa aventura é loucura demais. Não são 100 metros rasos.. são 100 dias. Mas, se precisasse, faria tudo de novo. Quando começou, a gente ainda chamava o DG de Douglas e o PA de Paulo André... Quando começou, vocês não imaginavam estar nessa Final", começou Tadeu.

"Arthur, você é o cara mais corajoso. Você vem com uma vontade, um símbolo do comprometimento, às vezes além da conta. O DG emprestou tantos talentos para essa casa. Festa com DG é outra coisa! Tudo pontuado com esse sorriso. PA, é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez. Você se jogou, valeu a pena, continuou.

"Arthur, você disse que é apenas um participante, que você não representou essa edição. Você foi protagonista, o jogador, você esteve no centro das batalhas entre as torcidas. Isso tem o lado bom e ruim", completou o apresentador, em lágrimas.

Comemoração de Arthur

Após a revelação do vencedor, Arthur gritou e agradeceu muito: "obrigado meu deus, obrigado família, obrigado equipe, obrigado meus pontos de luz!" .

Comemoração dos brothers e de Tadeu Schmidt

Paulo André vibrou ao lado dos amigos e disse para Arthur: "Deu a volta na vida!". Em seguida, Tadeu se juntou aos brothers e pulou com os finalistas.

Confira a reação da web

A alegria do PA e do DG pela vitória do Arthur Aguiar é genuína. Coisa de quem vibra pelo sucesso do amigo. É legal demais ver isso nessa final de BBB. — Luiz Ferreira (@LuizBigHead) April 27, 2022

o evento da final do bbb é um bang mto daora né mano, coméquipode? — ttng (@whoisgntt) April 27, 2022

Os 3 que tava na final merecia o prêmio, mas o Arthur jogou muito nesse bbb! #ARTHURAGUIARCAMPEAO — VT (@FALAVT7) April 27, 2022