Arthur Aguiar revela sua estratégia de jogo para Ana Maria Braga: ''Ser eu com meu pacote completo''

No 'Mais Você', Arthur Aguiar falou sobre sua participação no 'BBB 22' e estratégias que fez para vencer o reality

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 09h55

Vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar (33) participou do Mais Você nesta quarta-feira, 27.

Em conversa com Ana Maria Braga (73), o ator comentou sobre sua participação no reality e revelou qual foi sua estratégia para chegar até o final.

"Acho que fui muito transparente, fui coerente, sempre deixei claro que era um jogo, acredito mesmo que minhas atitudes foram coerentes, fui transparente com as pessoas que estavam a minha volta, com meus amigos, quando me senti sozinho também expus, todas as vezes que eu tentava jogar junto não dava muito certo, mas deixei bem claro que ia continuar seguindo meu jogo, o parâmetro que eu tinha eram os paredões que eu tinha ido", contou o que pensava.

"Nunca achei que conhecesse o BBB, mas sabia as dinâmicas que tinha, não era um cara que sabia, estudei o programa, até porque pegar historicamente o programa não tem uma fórmula a minha estratégia era eu entrar, eu viver, eu ser eu com meu pacote completo, com minhas qualidades e defeitos, sabia que devia ser coerente", explicou.

Arthur Aguiar então apontou o que acha que o ajudou a chega na final: "Acho que as pessoas me deram muito mais esse jogo, eu reagi às ações, fui pensando em uns movimentos que eu achava que fizesse sentido, em nenhum momento me coloco como o mais forte, o tempo inteiro eu tento fugir do paredão...".

Em outra entrevista após sua saída da casa, o ator revelou que não tinha mais vontade de viver antes de entrar no BBB 22. Ele ainda ficou chocado ao saber da porcentagem do paredão com Jade Picon (20).

Arthur Aguiar se delicia no café da manhã do Mais Você: