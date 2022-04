BBB 22: Arthur Aguiar se surpreende ao descobrir porcentagem de paredão com Jade Picon

Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar ficou surpreso com a porcentagem de paredão contra a sua grande rival no jogo, Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 08h05

O ator Arthur Aguiar (33) é o grande campeão do BBB 22!

Após conquistar o prêmio de R$1,5 milhão na final contra Douglas Silva (33) e Paulo André (23), com 68,96% dos votos, o ex-Rebelde participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (29), na madrugada desta quarta-feira, 27.

A apresentadora mostrou o ranking de porcentagens de eliminação dos participantes do programa da TV Globo, e o artista ficou impressionado com os números de Jade Picon (20): 84,93% dos votos no maior paredão da edição, contra ele.

"Caraca", disparou, sem esconder a surpresa.

Ele ainda revelou que não esperava as rejeições de Gustavo (31) e Laís (30). "Achei que ninguém tinha batido a casa dos 90%", comentou.

Sobre a berlinda contra Jade, ele ressaltou: "Caraca, que loucura, achei que ia ser muito apertado, ia ser 40 e pouco pra cada um".

Maíra Cardi conta que demitiu equipe de Arthur Aguiar

Arthur Aguiar também recebeu uma mensagem da esposa, Maíra Cardi (38). "Você foi incrível, trajetória incrível e sofremos muito aqui fora, 24h sem dormir pra te assistir", elogiou a empresária, que revelou: "Ah! Sua equipe inteira foi despedida, sobraram 3 pessoas, o resto mandei embora, tem 50 pessoas novas, incríveis".

"Gente, Maíra sendo Maíra", brincou Rafa Kalimann.

O brother ainda recebeu uma cesta cheia de pão de presente da equipe do programa, mas Maíra avisou que não irá deixá-lo entrar em casa com o brinde. “Jamais, não, nada de comer porcaria, já comeu todas as porcarias que podia comer na vida, chega!“, declarou.

Confira trecho de participação de Arthur Aguiar no Bate-Papo BBB: