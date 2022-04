Ana Maria Braga fala sobre Pedro Scooby fumar maconha: ''Não preciso disso''

Em entrevista com Pedro Scooby, Ana Maria Braga brincou sobre parecer que o surfista usa a planta

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 09h53

Eliminado do BBB 22, Pedro Scooby (33) participou do café da manhã no Mais Você nesta sexta-feira, 22.

Em conversa com Ana Maria Braga (73), o surfista comentou sobre sua participação no reality e respondeu a uma brincadeira da apresentadora sobre fumar maconha.

"Quando eu sai, eu pensei em todas as coisas boas, me sinto vitorioso por toda vivência, por tudo que dividi ali", contou o que sentiu ao ser eliminado.

"Foi momento de muita reflexão da minha vida, não lembrava de um tempo que eu parei pra pensar na minha vida, entrei mesmo não sabendo o que me esperava, de fato, nunca olhei pra vitória almejando, eu aceitei pela experiência, claro que todo mundo vai gostar de ter 1,5 milhão na conta", explicou sobre sua postura despreocupada dentro na casa.

Ana Maria Braga brinca sobre Pedro Scooby fumar maconha

Durante o bate-papo, Ana Maria Braga brincou sobre parecer que Pedro Scooby fuma maconha pelo seu jeito desligado.

"Sabendo que você não fuma maconha, você disse literalmente, 'não preciso disso'", comentou a loira sobre o ex-brother não usar a planta.

- BBB 22: Pedro Scooby abre o jogo sobre amizade com Arthur fora da casa

O surfista afirmou não fumar e contou o que os amigos falam dele. "O Scooby não precisa ele nasceu desse jeito", contou ele.