Arthur Aguiar revela que não tinha mais vontade de viver antes do 'BBB 22'

No 'Bate-papo BBB', Arthur Aguiar contou que retomou a vontade de viver durante sua participação no reality

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 07h15

Após vencer o BBB 22, Arthur Aguiar (33) participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (29) e contou como o reality mudou sua vida.

Antes de encerrar o programa, o ator revelou que estava sem vontade de viver até o momento que estava para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

"Eu me sinto muito diferente. Eu tinha perdido a minha vontade de viver, estava sobrevivendo...", disse como estava antes de aceitar a proposta do BBB 22.

Arthur Aguiar comentou que o que o motiva era a filha, Sophia Aguiar, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi (38).

"O que me fazia ainda ter um respiro era a minha filha. Se não for por mim, tem que ser por ela. Ao longo do programa, fui resgatando minha vontade de viver. Agora, mais que nunca", declarou.

Por fim ele disse como o reality o transformou: "Antes, eu estava sobrevivendo, tentando buscar forças, agora eu quero mesmo viver".

