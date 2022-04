BBB 22: Luana Piovani compartilha post criticando Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar

Atriz Luana Piovani postou publicação alfinetando trabalho da esposa de Arthur Aguiar, Maíra Cardi

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 13h29

A atriz Luana Piovani (45) usou suas redes sociais para voltar a dar uma alfinetada em Maíra Cardi (38), esposa de Arthur Aguiar (33), que está na final do BBB 22.

Na manhã desta terça-feira, 26, a ex-mulher de Pedro Scooby (33) repostou uma publicação criticando a empresária. O texto fala sobre o trabalho de Maíra, que tem um programa de emagrecimento, que foi feito por famosas.

"Maíra Cardi é coach e cobra caro para dar esse tipo de 'conselhos' para mulheres. E, no ramo que a tornou famosa, ensina técnicas de emagrecimento baseadas, por exemplo, no jejum. Uma prática perigosíssima que pode incentivar a bulimia e anorexia. E não, ela também não é nutricionista e nem médica endocrinologista", dizia o post.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Luana Piovani provoca Maíra na web. Na época em que Jade Picon (20) foi eliminada do BBB 22, Luana usou suas redes sociais para desabafar e citou as traições de Arthur Aguiar. "Vocês viram o que fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher, e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz. Afinal de contas, a mulher dele ama ele. São felizes, graças a Deus. Mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês, porque pensar é bom, viu, gente? A cabeça não existe só para gente ter cabelo bonito, não", disparou atriz.

Brothers relembram momentos difíceis no BBB 22

Na noite de segunda-feira, 25, Tadeu Schmidt (47) pediu para os brothers contarem os seus momentos mais complicados dentro do reality. Arthur Aguiar disse que o seu momento mais difícil foi próximo do início do programa, quando ainda estava tendo problemas em se relacionar com demais, chegando até a desabafar com Tiago Abravanel (34). "Era um momento muito difícil, porque não entrava na minha cabeça por que eu não conseguia acessar aquelas pessoas. Eu falava: 'Eu não fiz nada pra elas. Por que eu não consigo trocar ideia com elas? Por que elas não me dão abertura? Eu não conseguia entender".

"Na minha cabeça, [...] era muito uma coisa que as pessoas falavam: o que aconteceu lá fora, aconteceu lá fora, vamos daqui pra frente. Mas existia: será que vou me relacionar com ele? Não sei como ele tá lá fora. De repente vai pegar mal pra mim. Eu sentia que tinha um pouco disso e isso me deixava triste", completou.

Confira a postagem de Luana Piovani alfinetando Maíra Cardi: