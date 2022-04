BBB 22: Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva revelam quais foram os seus momentos mais difíceis no reality

Enquanto o momento mais esperado da edição não chega Tadeu Schmidt pediu para os brothers contarem os seus momentos mais difíceis dentro da casa

A grande final se aproxima cada vez mais! Na noite desta terça-feira, 26, Arthur Aguiar (31), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) irão disputar o prêmio de R$1,5 milhão.

Enquanto o momento mais esperado da edição não chega, Tadeu Schmidt(47), no programa ao vivo, pediu para os brothers contarem os seus momentos mais complicados dentro do reality.

Arthur Aguiar

Arthur contou que o seu momento mais difícil foi próximo do início do programa, quando ainda estava tendo problemas em se relacionar com demais, chegando até a desabafar com Tiago Abravanel (34).

"Era um momento muito difícil, porque não entrava na minha cabeça por que eu não conseguia acessar aquelas pessoas. Eu falava: 'Eu não fiz nada pra elas. Por que eu não consigo trocar ideia com elas? Por que elas não me dão abertura? Eu não conseguia entender", afirmou o marido de Maíra Cardi (35).

"Na minha cabeça, [...] era muito uma coisa que as pessoas falavam: o que aconteceu lá fora, aconteceu lá fora, vamos daqui pra frente. Mas existia: será que vou me relacionar com ele? Não sei como ele tá lá fora. De repente vai pegar mal pra mim. Eu sentia que tinha um pouco disso e isso me deixava triste", completou.

Tadeu: "Arthur, qual foi o momento mais difícil do programa pra você?"

Douglas SIlva

O Jogo da Discórdia com as plaquinhas na testa, em que foi um dos principais alvos, foi o momento mais difícil para Douglas Silva.

"No Jogo da Discórdia, eu recebi aquelas placas e eu não entendi. [...] 'O que eu fiz pra tá merecendo isso? Tenho que ter feito alguma coisa pra pessoa tá ali me puxando, botando plaquinha com força'. [...] Eu não entendi aquela movimentação e custei a entender. [...] Eu me senti decepcionado mesmo naquele momento, porque são pessoas de que gosto", começou.

"Pensei até em desistir. [...] Fiquei muito pra baixo mesmo. Depois eu pensei: 'Não vou desistir porque quando vim pra cá, eu fiz um combinado com minha família'. Então seria um egoísmo meu apertar aquele botão", concluiu o ator.

Tadeu: "Douglas Silva, qual foi o momento mais difícil do programa pra você?"

Paulo André

O momento mais complicado de PauloAndré, ao longo do programa, foi em um dos Almoços do Anjo, quando percebeu que o comportamento de seus pais estava estranho.

"Eu vi o vídeo da minha mãe e do meu pai, senti minha mãe meio estranha e meu pai também e fiquei trazendo bastante pensamentos negativos. Foi onde virei uma chave, botei uma armadura, falei: vou seguir, sei que confio nos planos de Deus, confio em mim e sei que vai dar tudo certo. E segui. Mas foi muito difícil. [...] Esses pensamentos foram me derrubando aos poucos, mas depois eu me reergui pra seguir em frente", contou o atleta.