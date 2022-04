Arthur Aguiar revela que só decidirá o que fará com o prêmio ao lado de Maíra Cardi

Em conversa com Ana Maria Braga, Arthur Aguiar revelou o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 11h07

Vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar (33) revelou o que fará com o R$ 1,5 milhão conquistado no reality.

Em entrevista no Mais Você nesta quarta-feira, 27, o ator comentou que só decidirá o que fazer com o prêmio ao lado da esposa, a também ex-BBB Maíra Cardi (38).

"Não faço a menor ideia o que vou fazer com esse dinheiro, não faço a menor ideia dos meu passos, da minha carreira, tudo eu quero decidir com ela, essa decisão eu quero tomar em conjunto com ela, porque acho que a gente vem em uma crescente de relação em conjunto se não fosse por ela não teria ido, se não fosse ela não teria ganhado", enalteceu a companheira.

"Então nada mais justo do que continuarmos tomando essas decisões em conjunto. Eu sou muito grato a tudo que ela fez ela realmente deu um show, o pouco que ela já me contou já imagino que ela fez tudo que podia fazer", declarou.

Arthur Aguiar ainda revelou que não tinha como principal objetivo levar o dinheiro. "Mais importante pra mim não era o prêmio, mas meu intuito de entrar no programa era conseguir reconquistar o meu público, conseguir mostrar pras pessoas quem eu sou de verdade, conseguir dar orgulho pra minha filha, até porque achava isso muito impossível [ganhar o prêmio]", contou.

Arthur Aguiar revela estratégia para vencer o reality

Ainda no programa de Ana Maria Braga, Arthur Aguiar revelou qual foi sua estratégia para conseguir chegar até a final.

No bate-papo, o ator também comentou um pouco sobre sua rivalidade no jogo com a influenciadora Jade Picon (20).