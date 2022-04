Arthur Aguiar fala sobre rivalidade com Jade Picon no BBB 22: ''Achava muito contraditório''

No 'Mais Você', Arthur Aguiar comentou sua relação conturbada com Jade Picon no reality

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 10h18

Após vencer o BBB 22, Arthur Aguiar (33) participou do Mais Você nesta quarta-feira, 27.

Depois de revelar suas estratégias para Ana Maria Braga (73) para vencer o jogo, o ator comentou sobre sua relação conturbada com Jade Picon (20).

"Ela tinha dito que eu pedi o Anjo e ela disse que se sentiu pressionada para me dar. E nessa cena ela diz que ia tentar ganhar o Anjo para me dar imunidade no quarto do líder. Parte dela, não parte de mim. Eu estava dividindo com ela meu medo de ir para o Paredão. Nesse momento, para ela fazia sentido me proteger, assim como eu a protegeria, porque a gente estava jogando junto", explicou a situação.

"Eu achava muito contraditório o discurso dela, se eu fiz uma coisa que chateou ela, ela deveria falar comigo, nem sabia que ela tinha ficado incomodada comigo e quando eu descubro que ela vai me indicar, na hora da indicação, quando eu vou questionar ela e ela diz que não concordava com atitude que eu tinha, aquilo não fazia muito sentido pra mim...", disse o ator.

"Quando eu volto do paredão vem me abraça e diz que a gente tem uma segunda chance...", recordou o que aconteceu e logo em seguida Jade Picon revela que iria vetá-lo na prova. "Não tem o veto, ela ganha a prova do líder e me indica de novo", contou ele.

Em outra entrevista após sua saída da casa, o ator revelou que não tinha mais vontade de viver antes de entrar no BBB 22. Ele ainda ficou chocado ao saber da porcentagem do paredão com Jade Picon (20).

Arthur Aguiar no café da manha do Mais Você: