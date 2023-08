Preta Gil faz selfie após cirurgia e mostra como está

Um tempo após cirurgia de retirada de tumor, Preta Gil faz selfie e mostra que está se recuperando

A cantora Preta Gil reapareceu em sua rede social na madrugada desta sexta-feira, 18. Mais de um dia após a cirurgia para retirar o tumor no intestino, a artista resolveu aparecer para os fãs em seus stories e mostrar que está se recuperando.

Já mais disposta após o procedimento, a filha de Gilberto Gil pegou o celular e fez a foto para acalmar os internautas. Deitada na cama do hospital, ela apareceu recebendo medicações com o auxílio de um profissional da saúde.

Preta Gil então marcou o horário da publicação, 5h08, e exibiu o momento de sua intimidade com os seguidores. Em um boletim médico, o hospital atualizou o estado da famosa.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi submetida, na data de ontem (16), a procedimento cirúrgico para tratamento de tumor de reto. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva", informou a nota.

A madrasta de Preta, Flora Gil, fez um post em suas redes sociais para dar notícias sobre a enteada e tranquilizar os fãs no dia da cirurgia. Na publicação, ela conta que a família só tem o que agradecer pela recuperação da cantora após o procedimento.

"Do jeito que ela gosta, cerca de amor e confiança. Logo Preta vai mandar notícias. Mas, por agora, é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo. A fé realmente não costuma faiá, como já dizia o pai de Preta”, disse a mãe de Bela Gil.

O CÂNCER DE PRETA GIL

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Após o diagnóstico, ela iniciou a luta contra a doença e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Nos últimos meses, a cantora parou no hospital por crises de ansiedade e vem desabafando sobre ter que lidar com seu psicológico. "É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista ao fazer uma viagem com amigos.

No programa Mais Você, da Globo, ela revelou para Ana Maria Braga que passaria pela cirurgia em agosto. Após o procedimento, ela comentou que precisará usar uma bolsa de colostomia enquanto se recupera do procedimento.

Na entrevista, ela contou que tenta olhar para o desafio de usar a bolsa com otimismo. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo”, declarou.