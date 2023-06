Simone Mendes arrasa de blusa transparente e calça baixa: 'Que gatíssima'

Com look cheio de atitude, Simone Mendes arrasa ao revelar barriga em blusa transparente

A cantora Simone Mendes arrasou com mais um look para subir no palco. Nesta sexta-feira, 16, a famosa compartilhou um clique nos bastidores e chamou a atenção com a escolha das peças para cantar no São João de Petrolina.

Cheia de estilo, a artista surpreendeu ao apostar em uma blusa com transparência, calça verde-militar de cintura baixa e botas de cor marrom. A combinação cheia de atitude deixou a barriga da famosa à mostra.

"Pronta pra subir no palco aqui no São João de Petrolina, e dando continuidade a esse São João lindo do meu nordeste. Tô indo encontrar vocês, miglos! Bora pro palco!", disse Simone Mendes sobre o show.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a sertaneja de elogios. "Que gatíssima", escreveu Ivete Sangalo. "Linda demais", admirou a cantora Thaeme Mariôto. "Ultimamente você esta se vestindo perfeitamente", analisaram outros o estilo.

Ainda nas últimas semanas, Simone Mendes surpreendeu com outros looks. Toda de jeans, ela chocou ao revelar uma cinturinha escultural. Em outro momento, a artista foi traída por um macacão transparente.

Veja o look de Simone Mendes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone deixa indireta no ar após Simaria anunciar novidades: ‘Eu e Deus’

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.