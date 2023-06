Após alta, Thaeme Mariôto atualiza quadro de saúde da filha: "O tratamento continua"

Liz, a filha mais velha da cantora Thaeme Mariôto, precisou ser internada após ser diagnosticada com pneumonia

Thaeme Mariôto usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para atualizar seus seguidores sobre o quadro de saúde de sua filha mais velha, Liz, de quatro anos, fruto de seu casamento com o empresário Fábio Elias.

A primogênita da artista, que também é mãe de Ivy, de um ano, precisou ser internada após ser diagnosticada com pneumonia, e chegou a ter febre e saturação baixa. Após receber alta, ela compartilhou no feed do Instagram um vídeo fofo da menina contando uma história para sua boneca, e deu detalhes sobre a recuperação dela.

"Como é bom ver você se recuperando, meu amorzinho... Eternizando esse vídeo fofo! Te amo! Pra quem está me perguntando, ela está bem melhor! Passou sozinha e a saturação se manteve a noite toda, a temperatura também, graças a Deus! Com pneumonia não se brinca... todo cuidado é pouco e o tratamento continua em casa... Já, já ela estará 100%", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Na última quarta-feira, 31, Thaeme falou da internação da filha. "Estou passando aqui para dar notícias da Liz. Graças a Deus, ela está melhor, está se recuperando, já estamos em casa. Vamos continuar o tratamento. Ela está com pneumonia. Ela estava com a saturação baixa. Por conta disso, a doutora pediu raio-x e deu a secreção no pulmão. Quando a gente chegou no hospital, a saturação estava mais baixa ainda", disse ela.

"Ela precisou ser internada para ficar com o oxigênio e a saturação já subiu. Só voltamos para casa quando conseguiu tirar o oxigênio aos poucos para a saturação dela se manter. Claro que não está 100%, vamos continuar o tratamento aqui. Está com bastante tosse ainda. Nos últimos dias deu febre de 40graus. Obrigada do fundo do coração pelo carinho e as orações de vocês", completou.

