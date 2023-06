Simone Mendes revela cinturinha em look jeans justíssimo e choca: 'Maravilhosa'

Bem sequinha, Simone Mendes revela cintura escultural em look colado e chama a atenção

A cantora Simone Mendes arrasou com mais um look cheio de atitude para subir ao palco. Na madrugada desta sexta-feira, 08, a sertaneja compartilhou uma foto da produção para mais um show e chamou a atenção ao surgir magérrima no clique.

Fazendo pose nos bastidores, a ex-dupla de Simaria Mendes revelou seu corpo escultural e uma cinturinha bem fina ao apostar em peças jeans. Usando a combinação justa, a esposa de Kaká Diniz ostentou sua silhueta deslumbrante.

Sorridente, Simone Mendes surgiu radiante com mais uma apresentação de sua carreira solo. "Hoje é a vez de Tracunhaém", contou ela na legenda sobre o local onde estava. É bom lembrar que em agosto do ano passado foi anunciado o fim da dupla dela com a irmã após uma série de acontecimentos polêmicos.

Ao surgir com o look all jeans, inclusive botas no tecido, e seu cabelão liso, a musa sertaneja logo recebeu vários elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram ao vê-la. "Gata", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Simone Mendes deu o que falar ao surgir com um macacão transparente. A famosa apostou na peça elegante para subir no palco e acabou sendo traída pela transparência do tecido.

Veja o look de Simone Mendes:

Simone deixa indireta no ar após Simaria anunciar novidades: ‘Eu e Deus’

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.