Simone Mendes intriga ao ser traída por macacão transparente: 'É impressão minha?'

De macacão coladíssimo, Simone Mendes intriga ao revelar até demais em peça com transparência

A cantora Simone Mendes chamou a atenção com mais um look arrasador para se apresentar no palco. Neste domingo, 04, a famosa elegeu um macacão preto colado ao corpo e deu o que falar ao revelar um pouco demais com a peça com uma leve transparência.

Nos registros, a artista sertaneja apareceu fazendo pose nos bastidores e roubou a cena ao surgir deslumbrante na roupa ousada. Esbanjando suas curvas esculturais no modelo justinho, Simone Mendes acabou sendo traída por uma parte transparente do look.

"Pronta pra entrar no palco aqui em Itatiaia-RJ, e finalizar essa semana linda de 4 shows! Tô ansiosa pra ver vocês, Itatiaiaaaa! Fui miglos", contou a famosa na legenda da publicação antes de entrar no palco.

Nos comentários, a cantora recebeu elogios e foi avisada sobre o "detalhe" do macacão, que mostrou demais na parte de cima. "É impressão minha? Ou realmente a roupa é transparente?", perguntaram. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Tá uma garota", elogiaram outros.

Ainda neste domingo, 04, Simone Mendes foi flagrada no aeroporto do Rio de Janeiro. A famosa roubou a cena no local ao unir conforto e estilo para viajar.

Veja o look transparente de Simone Mendes:

Simone Mendes relembra infância sofrida e reflete sobre criação dos filhos: 'Doeu em mim'

Simone Mendes passou por momentos difíceis antes de lançar carreira como cantora sertaneja. A CARAS teve acesso à entrevista que a cantora concedeu para a apresentadora Eliana, na qual a artista relembrou sua infância sofrida e refletiu sobre a criação dos filhos: "Doeu em mim".

"Se eu falar para você que eu tive essa referência na minha infância, eu não tive, infelizmente, porque minha mãe deu aquilo que ela recebeu. Os meus avôs eram duros, não davam colo, carinho, mas eu acho que esse reflexo me fez virar uma chave na minha cabeça e dizer: ‘Eu não quero repetir isso’, porque doeu em mim. Eu quero que isso seja diferente e todos os dias eu faço diferente", compartilhou Simone Mendes para a apresentadora.

A cantora, que é mãe de Zaya e Henry, ainda declarou para Eliana que enxerga suas crenças como parte fundamental de sua situação atual: "Eu vejo uma graça de Deus em minha vida, não há como falar diferente. A misericórdia de Deus me alcançou, porque me tirar de um barraco de lona, barraco de taipa, onde eu vivia ali na minha infância de extrema pobreza, e me trazer para onde Deus me trouxe, é a graça Dele sobre minha vida. Era uma promessa, ainda que pudesse acontecer qualquer coisa, isso não mudaria sobre minha vida. Estava decretado no céu que Ele iria fazer isso comigo".

"O ídolo na vida do Henry é o pai, eu faço de tudo para reverter essa situação, mas não dá [risos]. Mas a Zaya já é comigo, ela não consegue ficar um segundo longe de mim, é: ‘mãe, mãe, mãe’. O pai vem para beijar e fala: ‘você não tem pai, não, menina?’. É bom que dividiu, fica equilibrado", adicionou sobre seus pequenos.