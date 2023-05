Cópia? Filha de Simaria combina look com a cantora e choca com estilo

Combinando look com a mãe, filha de Simaria choca ao surgir cheia de estilo e atitude; veja

A filha de Simaria Mendes (40) chamou a atenção ao surgir ao lado da mãe em uma foto na rede social. Neste domingo, 07,a cantora compartilhou uma selfie no espelho com a herdeira mais velha, Giovanna Mendes Rocha Escrig (10), e impressionou ao surgir combinando look com a garota.

No registro, a dupla deu um show de estilo e atitude ao posarem com uma combinação nada básica. De casacos iguais, tênis rosa, calça bege e blusa branca, elas roubaram a cena ao arrematarem o look com bolsas de grife e óculos escuros grandes.

"Bom dia com muito amor", desejou Simaria Mendes ao exibir o momento raro ao lado de Giovanna em um dos espelhos de sua mansão gigante.

É bom lembrar que além da garota, a cantora é mãe de Pawel Mendes Rocha Escrig, de sete anos. Ambos são fruto do casamento da famosa com o espanhol Vicente Escrig, com quem ficou até 2021 após 14 anos juntos.

Leia também:Na piscina, Simaria esbanja corpaço em aula de natação dos filhos: ''Que mãe''

Veja a foto de Simaria com a filha:

Simaria escolhe vestido muito justo e passa perrengue: ''Não vê corre''

A cantora Simaria Mendes deu um show de beleza com muita elegância ao compartilhar um vídeo em sua rede social para exibir seu look do dia. Em sua mansão, ela se gravou em frente a um dos espelhos e impressionou ao exibir seu corpaço escultural com estilo.

No registro, a artista apareceu deslumbrante, usando um vestido bem colado ao corpo. Marcando bem suas curvas torneadas, Simaria chamou a atenção ao deixar tudo bem evidenciado na peça indiscreta e, logo no final do vídeo, surpreendeu com um perrengue.

Tentando entrar no carro, ela não conseguiu subir normalmente por conta da roupa muito justa. "Quem vê close, não vê corre... (assista até o fim)", brincou ela sobre o momento difícil.

Nos comentários, os fãs se divertiram e ainda acharam a bolsa dourada da famosa um pouco diferente, confundindo com outro objetos. "Perrengue chique", falaram. "Bolsa de saco de presente", disseram outros sobre o acessório.