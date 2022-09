Filho de Simaria surge em fotos raras com a cantora e impressiona: ''Que lindos''

Na rede social, filho de Simaria surgiu em cliques belíssimos de ensaio e encantou os internautas com sua beleza

Redação Publicado em 12/09/2022, às 07h35

A cantora Simaria Mendes (40) encantou os internautas neste domingo, 11, ao compartilhar cliques raros com o filho mais novo, Pawel (6). Em um ensaio cheio de amor, a famosa apareceu com o menino cheio de estilo.

Nos registros feitos pelo fotógrafo Marcio Amaral, a artista surgiu agarradinha com o garoto e aproveitou a publicação para fazer um texto se declarando para ele.

"Meu filho, você me salva todos os dias com seu amor, sua bondade, sua essência pura como as águas cristalinas de uma cachoeira limpa, que transcende a paz e a força que água tem. Eu sou a mamãe mais privilegiada do mundo inteirinho por ter um príncipe como você", começou dizendo.

"Sou grata ao meu Deus por tá tendo a sorte de compartilhar cada dia com você e sua irmanzinha. Vocês são a minha força pra viver, amo vc com todo o meu coração", declarou-se Simaria.

Nos comentários dos post, os internautas ficaram admirados com a beleza da mãe e do filho. "Que lindos", exclamaram os fãs. "O amor mais lindo", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Simaria resgatou um clique na natação dos filhos e chamou a atenção ao surgir roubando a cena com seu corpaço escultural. Usando um conjuntinho de barriga de fora, ela se destacou na piscina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria)

Simaria surge de cara lava e revela retirada da papada

Nos últimos dias, a cantora Simaria gravou uma visita ao consultório médico para mudar sua aparência. Segundo ela, após se sentir feia, a artista resolveu passar em um especialista para fazer alguns procedimentos em seu rosto.

De cara lavada, ela apareceu deitada na maca e revelou que faria algumas mudanças, inclusive a retirada de sua papada no pescoço. "Tava lá em casa me sentindo um pouco feia, mas eu já cansei de tanta feiura, agora quis ficar linda", disse ela ao se gravar na consulta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!