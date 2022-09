Simaria exibe rosto real e revela procedimento na papada: ''Cansei de tanta feiura''

Sem filtro, cantora Simaria se gravou durante consulta para mudar a pele e retirar a papada do rosto

Redação Publicado em 06/09/2022, às 08h29

A cantora Simaria Mendes (40) resolveu dar uma mudada no rosto e passou em uma consulta nesta segunda-feira, 05. Em seus stories no Instagram, a famosa compartilhou vídeos na cadeira da médica passando por alguns procedimentos.

Sem detalhar muito o que faria, a irmã de Simone Mendes (38) surgiu de cara lavada nos registros e usando uma toquinha na cabeça. Com a pele um pouco avermelhada, a artista comentou que decidiu fazer alguma coisa para se sentir mais bela.

"Tava lá em casa me sentindo um pouco feia, mas eu já cansei de tanta feiura, agora quis ficar linda", disse ela ao se gravar na consulta.

Logo em seguida, Simaria Mendes revelou que além de fazer um tratamento para a pele do rosto, ela faria algo para eliminar a gordura da região do queixo, chamada de papada de Teiu. Brincalhona, ela publicou uma foto de um Teiu se comparando com ele.

Por fim, a famosa prometeu que mostrará os resultados em breve. "Depois eu vou colocar pra vocês o antes e depois dessa pele", declarou.

Ainda nos últimos dias, Simaria arrancou suspiros ao resgatar um clique usando um maiô cavadíssimo durante um ensaio deslumbrante. Na ocasião, ela foi chamada até de "obra de arte" pelos fãs.

Simone enche os olhos de lágrimas ao falar de Simaria

A cantora Simone Mendes se pronunciou nas últimas semanas após o anúncio do fim de sua dupla com Simaria Mendes.

Após revelar se seguirá carreira solo no estilo Gospel e quais serão seu próximos passos, a artista acabou falando da irmã e ficou emocionada ao dizer o nome dela. Com os olhos cheios de lágrimas, Simone comentou por cima sobre a separação delas.

"A banda é a mesma, os músicos é os mesmos, a gente vai só dar uma roupagem nova bacana, vamos ensaiar valendo, preparar um show muito fera pra vocês... mas to com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida", declarou ela.

Logo em seguida, a cantora citou Simaria e a decisão de dar fim à dupla. "Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!