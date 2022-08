Simone se pronuncia sobre seguir carreira gospel: ''Não é tempo''

Após confirmação do fim da dupla, cantora Simone se pronunciou falando qual estilo seguirá cantando

Redação Publicado em 21/08/2022, às 11h31

A cantora Simone Mendes (38) se pronunciou neste domingo, 21, na rede social sobre qual estilo musical adotará para sua carreira solo após o anúncio do fim da dupla com a irmã, Simaria Mendes (40).

Nos stories, a artista sertaneja comentou sobre as matérias que tem visto sobre ela começar a cantar o estilo Gospel. Em vários vídeos, a esposa de Kaká Diniz (36) explicou o motivo de isso não ser verdade e quais serão os próximos passos de sua carreira.

"Eu andei lendo, umas matérias falando que iria seguir carreira gospel, veja: todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, marido, há muitos anos, 20 anos, mas eu ainda não vou seguir gospel, porque ainda não é tempo, ainda não é tempo de fazer o gospel", começou dizendo.

"Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de deus e eu permaneço cantando também o estilo de som que eu amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo", disse que continuará no estilo que já canta.

Simone então comentou o que fará. "Eu irei cantar sertanejo, irei continuar, porque a sofrência é garantida, esse som me move, amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir, não tem como cantar outro estilo enquanto deus não me permite", esclareceu.

Na última quinta-feira, 18, Simone e Simaria anunciaram que a dupla chegou ao fim. Nas redes sociais das cantoras sertanejas foi divulgado um comunicado informando aos fãs que as artistas seguirão carreira solo. Os shows marcados até o momento serão cumpridos por Simone.

"Comunicado - Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."

No comunicado, as cantoras também falam sobre o fim da dupla. "Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse Simaria.

"A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória", comentou Simone.

