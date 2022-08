Simone enche os olhos de lágrimas ao falar de Simaria: ''Ela tá feliz''

Após anúncio do fim da dupla, cantora Simone se pronunciou e se emocionou ao falar de Simaria

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 12h13

A cantora Simone Mendes (38) se pronunciou neste domingo, 21, após o anúncio do fim de sua dupla com Simaria Mendes (40).

Após revelar se seguirá carreira solo no estilo Gospel e quais serão seu próximos passos, a artista acabou falando da irmã e ficou emocionada ao dizer o nome dela. Com os olhos cheios de lágrimas, Simone comentou por cima sobre a separação delas.

"A banda é a mesma, os músicos é os mesmos, a gente vai só dar uma roupagem nova bacana, vamos ensaiar valendo, preparar um show muito fera pra vocês... mas to com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida", declarou ela sobre continuar com os mesmos profissionais e empresários.

Logo em seguida, a cantora citou Simaria e a decisão de dar fim à dupla. "Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou.

Por fim, Simone se declarou quase chorando: "E ela é meu sol, minha luz, minha anja, amo ela mais que qualquer desse mundo, muito tempo né, 30 anos de história, mas é isso eu to feliz por ela".

Simone e Simaria anunciam fim da dupla e vão seguir carreira solo

Na última quinta-feira, 18, Simone e Simaria anunciaram que a dupla chegou ao fim. Nas redes sociais das cantoras sertanejas foi divulgado um comunicado informando aos fãs que as artistas seguirão carreira solo. Os shows marcados até o momento serão cumpridos por Simone.

"Comunicado - Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!