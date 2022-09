Na piscina, Simaria esbanja corpaço em aula de natação dos filhos: ''Que mãe maravilhosa''

Cantora Simaria relembrou momento na natação dos herdeiros e roubou a cena ao surgir de barriga de fora

Redação Publicado em 09/09/2022, às 11h48

A cantora Simaria Mendes (40) fez um tbt especial nesta quinta-feira, 08, em sua conta no Twitter. Relembrando um momento com os filhos, Giovanna (10) e Pawel (6), na natação, ela acabou dando um show de beleza no clique.

Isso porque, a irmã de Simone Mendes (38) apareceu na ocasião na piscina com um conjuntinho de cor nude bem justinho. De barriga de fora, ao vestir cropped e calça justa, a famosa esbanjou seu corpaço escultural ao lado dos herdeiros.

Sorridente, Simaria apareceu radiante abraçando os filhos, que surgiram de traje de banho para a aula de natação. "Um tbt da minha vida todinha...", falou ela sobre o clique especial com o casal.

Nos comentário da publicação feita em seu Twitter, a cantora recebeu vários elogios. "Que mãe maravilhosa", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Simaria Mendes mandou um recado em seu Twitter ao publicar um clique cheio de ousadia. Com o decote marcado, ela disparou uma direta para os internautas.

Simaria surge de cara lava e revela retirada da papada

Nos últimos dias, a cantora Simaria gravou uma visita ao consultório médico para mudar sua aparência. Segundo ela, após se sentir feia, a artista resolveu passar em um especialista para fazer alguns procedimentos em seu rosto.

De cara lavada, ela apareceu deitada na maca e revelou que faria algumas mudanças, inclusive a retirada de sua papada no pescoço. "Tava lá em casa me sentindo um pouco feia, mas eu já cansei de tanta feiura, agora quis ficar linda", disse ela ao se gravar na consulta.

Por fim, a famosa prometeu que mostrará os resultados em breve. "Depois eu vou colocar pra vocês o antes e depois dessa pele", declarou.

