Decotadíssima, Simaria quase mostra demais e manda recado: ''Engole ou continua passando mal''

Cantora Simaria compartilhou foto mostrando decote estourando em look aberto e aproveitou para mandar recado

Redação Publicado em 08/09/2022, às 13h53

A cantora Simaria Mendes (40) reapareceu em sua rede social nesta quinta-feira, 08, no Twitter e mandou um recado de forma arrasadora para os fãs. Com um clique ousado, ela soltou uma brincadeira sobre ela mesma.

No registro fazendo carão, a artista apareceu deslumbrante usando um look branco bem decote. Com os seios marcados, ela deu um show de beleza e fez a temperatura subir.

"Boa tarde minhas biluxinhass! Hoje a véia tá igual dipirona: ou engole ou continua passando mal!", brincou a famosa na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo admiraram o clique cheio de atitude da musa. "Princesa linda", elogiara os fãs.

Ainda nos últimos dias, Simaria gravou uma série de stories em seu Instagram durante uma consulta no médico. Na ocasião, ela apareceu de cara lavada e revelou estar fazendo alguns procedimentos para se sentir mais bela. Inclusive, ela contou que estava fazendo a retirada da papada.

Boa tarde minhas biluxinhass!!!! Hj a véia tá igual dipirona:: ou engole ou continua passando mal!!! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ILdqI3y6ed — Simaria (@SimariaMendes) September 8, 2022

Simone enche os olhos de lágrimas ao falar de Simaria

A cantora Simone Mendes se pronunciou nas últimas semanas após o anúncio do fim de sua dupla com Simaria Mendes.

Após revelar se seguirá carreira solo no estilo Gospel e quais serão seu próximos passos, a artista acabou falando da irmã e ficou emocionada ao dizer o nome dela. Com os olhos cheios de lágrimas, Simone comentou por cima sobre a separação delas.

"A banda é a mesma, os músicos é os mesmos, a gente vai só dar uma roupagem nova bacana, vamos ensaiar valendo, preparar um show muito fera pra vocês... mas to com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida", declarou ela.

Logo em seguida, a cantora citou Simaria e a decisão de dar fim à dupla. "Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!