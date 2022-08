Filhos de Simaria tomam conta de maquiagens da cantora e chocam: ''Zumbi''

Filhos de Simaria pegaram maquiagens da cantora e surpreenderam com arte feita em seus rostos e no dela

Os filhos de Simaria Mendes (40), Giovanna (10) e Pawel (6), tomaram conta da penteadeira luxuosa da mãe nesta terça-feira, 30. Mexendo em tudo, os herdeiros da cantora apareceram maquiados de uma forma diferente.

Segurando paletas e pinceis de maquiagem, o casal surgiu fazendo bagunça no cantinho de beleza da famosa. Aproveitando a grande variedade de produtos e cores, os filhos de Simaria Mendes usaram da criatividade e criaram uma arte em seus rostos, inclusive na face da mãe também.

"O que os dois tão aprontando aí, hein?", perguntou a artista ao gravá-los se divertindo com os materiais. "Eles mexem em tudo, olha eu aqui que linda", mostrou a irmã de Simone Mendes (38) a maquiagem com bigode que fizeram nela.

Em um dos vídeos, Simaria mostrou como ficou a filha Giovanna ficou com a pintura nos olhos em preto. "Zumbi do bem. Linda da minha vida", divertiu-se a artista, que deu uma pausa na carreira para ficar mais tempo com os filhos.

Simone enche os olhos de lágrimas ao falar de Simaria

Após revelar se seguirá carreira solo no estilo Gospel e quais serão seu próximos passos, Simone Mendes acabou falando de Simaria Mendes e ficou emocionada ao dizer o nome dela. Com os olhos cheios de lágrimas, Simone comentou por cima sobre a separação delas.

"Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou.

Por fim, Simone se declarou quase chorando: "E ela é meu sol, minha luz, minha anja, amo ela mais que qualquer desse mundo, muito tempo né, 30 anos de história, mas é isso eu to feliz por ela".

