Simone Mendes une estilo e conforto ao ser flagrada em aeroporto

A cantora Simone Mendes foi fotografada saindo de aeroporto no Rio de Janeiro e usava look que unia estilo e conforto

Neste domingo, 4, Simone Mendes foi flagrada ao sair de aeroporto no Rio de Janeiro. A cantora apostou no conforto ao eleger seu look para desembarcar no aeroporto do Galeão. Porém, a sertaneja não abandonou o estilo ao ser fotografada.

A ex-dupla e irmã de Simaria estava acompanhada de sua equipe, que vestia apenas roupas pretas. Simone surgiu com uma blusa cinza sem mangas e estampada. A artista ainda usava uma calça preta. Para complementar o look, ela ainda usava óculos escuros e bolsa de grife.

A morena esbanjou simpatia ao posar e sorrir para os paparazzis que estavam no aeroporto. A esposa de Kaká Diniz ainda foi vista conversando com sua equipe enquanto levava uma mala cinza nas mãos.

Recentemente, a cantora se abriu com a apresentadora Eliana Michaelichen em uma entrevista que a CARAS teve acesso. A sertaneja comentou sobre sua infância sofrida com a irmã e ainda falou sobre a criação de seus filhos Zaya e Henry.

“Eu vejo uma graça de Deus em minha vida, não há como falar diferente. A misericórdia de Deus me alcançou, porque me tirar de um barraco de lona, barraco de taipa, onde eu vivia ali na minha infância de extrema pobreza, e me trazer para onde Deus me trouxe, é a graça Dele sobre minha vida. Era uma promessa, ainda que pudesse acontecer qualquer coisa, isso não mudaria sobre minha vida. Estava decretado no céu que Ele iria fazer isso comigo", relembrou a infância.

A artista ainda encantou ao falar dos filhos: “O ídolo na vida do Henry é o pai, eu faço de tudo para reverter essa situação, mas não dá [risos]. Mas a Zaya já é comigo, ela não consegue ficar um segundo longe de mim, é: ‘mãe, mãe, mãe’. O pai vem para beijar e fala: ‘você não tem pai, não, menina?’. É bom que dividiu, fica equilibrado".

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Eita!

Recentemente, a irmã de Simone, Simaria vem chamado a atenção das redes sociais. Isso por conta de sua conturbada separação com Vicente Escrig. A cantora acusa o ex-marido de ter furtado R$ 5 milhões da conta do casal.

Porém, recentemente, o ex-marido da artista veio a público comentar sobre o caso e acusou Simaria de estar mentindo. Após isso, a ex-dupla de Simone publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais.