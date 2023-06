Simaria compartilha mensagem enigmática após acusações de ex-marido: ‘Quem conhece’

Vicente Escrig decidiu revelar que sua ex-mulher, a cantora Simaria, usou de má fé contra sua pessoa

Nesta sábado, 3, a cantora sertaneja Simaria usou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem para lá de enigmática. Isso tudo vem depois das declarações polêmicas feitas por seu ex-marido, Vicente Escrig, que acusou a artista de agir de má fé contra ele.

Em um vídeo compartilhado pela cantora em seu perfil oficial no Instagram, Simari surge falando sobre julgamentos alheios. “Quando alguém fala alguma besteira a meu respeito, quando alguém me critica, quando alguém fala de mim, eu botei uma coisa na minha cabeça que ninguém tira”, começou a artista.

“Só quem conhece você, é você mesmo. Só quem sabe quem você é de verdade, são as pessoas que estão ali perto de você... sua família, as pessoas que te conhecem mesmo e quem conhece meu coração é Deus”, completou a irmã de Simone Mendes.

Na legenda da postagem, a cantora aproveitou para escrever um trecho bíblico bastante direto para o pai de seus filhos, Giovanna e Pawel. “Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo”, legendou Simaria.

Simaria Mendes e Vicente Escrig anunciaram a separação em 2022. Formado em História pela Universidade de Valência, ele conheceu a cantora após um bate-papo na rede social Orkut. Na época, a artista estava iniciando como vocalista da banda Forró do Miúdo.

Quem é Vicente Escrig? Empresário é ex-marido de Simaria

Mesmo após mais de um ano de separação, o relacionamento de Simaria Mendes (40) e Vicente Escrig (42) segue dando o que falar. No entanto, parece que desta vez a situação entre os dois precisou de ajuda direta da polícia após envolver uma quantia milionária.

Conforme informações publicadas pelo SBT News, Simaria esteve na delegacia para denunciar um suposto furto de R$ 5 milhões da conta do casal. Ela ainda acusou o ex-marido de aplicar cerca de 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,2 milhões), em negócios ruins na Espanha.

Agora o caso vem sendo acompanhado pela 3ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, em São Paulo. Simaria e Vicente anunciaram o fim do casamento de 14 anos em outubro de 2021. Juntos os dois tiveram dois filhos: Giovanna (9) e Pawel (6). Desde então eles seguem passando por vários momentos conturbados, inclusive lutam pela guarda das crianças.

Marido de Simaria reaparece, diz que ela mentiu e faz grave acusação: "Não se separou"

Ele contou que está "quebrado" após o valor da pensão para os filhos ser estipulado pela Justiça. "Por causa disso, minha capacidade financeira se extinguiu praticamente. Eu tinha um patrimônio decente. Precisei fechar minha empresa de marketing digital. Colocaram uma pensão fora da minha capacidade. A pensão era de 17 salários mínimos desde o início de 2022.... Esse processo me quebrou em relação ao dinheiro e também mentalmente", declarou ele em entrevista ao jornalista Leo Dias que será exibida ao Fofocalizando nesta quinta-feira (1).

O empresário também diz que foi ele quem criou os filhos, já que ela trabalhava muito. "Sabe como é a vida de uma artista, né. Viagem constante, compromissos publicitários. A pessoa que ficou mais presente que era referência diária dos meus filhos era eu. Simaria criou na capacidade dela...”.

Em outro trecho, Vicente Escrig acusa Simaria de mentir. "99% das coisas que ela falou eram mentira. Ela disse que se separou de uma vez. Ela não se separou, fui eu que me separei da primeira vez porque tinha uma série de condições que não respeitavam nosso acordo inicial. Eu estava comprometido com o relacionamento. Deixei tudo (na Espanha), família, amigos e coloquei em risco meu trabalho em uma empresa francesa. Tudo para formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil", disse ela.

Ele também rebateu as acusações de que teria rendido prejuízos financeiros para a ex-esposa. "Ela fala que é investimento em criptomoeda, por exemplo, um deles. E investimentos em criptomoeda se você quiser fazer parte você tem que fazer o reconhecimento facial com vídeo certo e ela fez em todas as plataformas onde ela participava. Agora tem essa de falar que ela não sabia de nada. Eu assessorei e você aceitou", se defendeu.