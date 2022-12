Simaria Mendes acusa seu ex-marido de furtar R$ 5 milhões

A ex dupla de Simone, Simaria Mendes, foi ao Departamento Estadual de Investigações Criminais para acusar o ex-marido de furtar R$ 5 milhões

Nesta quinta-feira, 22, Simaria Mendes (40) foi ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Deic, em São Paulo para acusar o ex-marido Vicente Simon Escrig, de furtar R$ 5 milhões, segundo informações do site de notícias SBT News.

A cantora, acompanhada de dois advogados e seguranças, protocolou uma representação de furto contra o ex. De acordo com os representantes da ex dupla de Simone (38), Vicente teria feito diversas transferências da conta do casal para uma conta pessoal do acusado.

Além do furto de 5 milhões, a artista ainda acusa o ex de ter a convencido de aplicar 400 mil euros em um negócio furado na Espanha. Ainda de acordo com o site de notícias da emissora SBT, todo o inquérito que tramita no Deic está em segredo de justiça.

A assessoria de Simaria não quis se pronunciar sobre o caso, e nem a de Vicente. Vale lembrar que o ex-casal está atualmente travando uma batalha judicial pela guarda dos filhos Giovanna, de 10 anos, e Pawel de sete.

O início do fim!

O ano de 2022 foi marcante para as irmãs Simone e Simaria Mendes. Isso porque, foi o ano em que elas deixaram de lado sua parceria na música sertaneja.

Em clima de fim de ano, a CARAS Digital relembrou o início do fim para a dupla musical, que aconteceu durante o Programa do Ratinho.

"Só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… Vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação", desabafou Simaria durante uma apresentação no programa, coisa que irritou a irmã Simone.