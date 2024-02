Sasha Meneghel exibe corpo sarado ao apostar em look arrasador

A modelo Sasha Meneghel mostrou nas redes sociais o look que escolheu para curtir o show da cantora Ivete Sangalo em Salvador, na Bahia

Sasha Meneghel está curtindo o Carnaval 2024 em Salvador, na Bahia, e para prestigiar o trio elétrico da cantora Ivete Sangalo, a mulher do cantor João Lucas optou por um look que deixa à mostra seu corpo sarado.

Ao compartilhar no feed do Instagram os cliques exibindo a produção para o evento, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel citou um trecho do hit 'Macetando', de Ivete Sangalo com Ludmilla. "Ooo bebê é a Veveta que tá no comandooo", escreveu ela.

O look recebeu diversos elogios. "Muito linda", disse uma seguidora. "Muito musa", escreveu outra. "Absolutamente perfeita", afirmou uma fã. "Realmente a senhora está macetando", brincou mais uma. "Lindíssima", falou uma admiradora.

Nesta última sexta-feira, 9, Sasha chegou em Salvador para o Carnaval e mostrou seu look para curtir a folia. A modelo apostou em uma regata preta e uma saia curtíssima, feita de grandes flores azuis. "Oi Salvador, cheguei", legendou ela em sua publicação.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Leia também:Marido de Sasha fez plástica? João Lucas abre o jogo sobre seus procedimentos

Motivo da confusão entre Enzo Celulari e Sasha é revelado

Os internautas ficaram curiosos para saber o motivo para Sasha Meneghel, o marido dela, João Lucas, e sua amiga, Bruna Marquezine, terem parado de seguir Enzo Celulari no Instagram. Agora, o colunista Leo Dias trouxe à tona o possível motivo.

Em uma reportagem em seu site, Leo Dias contou que Enzo e Sasha eram amigos e tinham alguns colegas em comum. Tanto que eles passaram alguns dias de férias em Noronha no início do ano. Lá, uma fofoca começou a circular.

Segundo o colunista, Enzo disse que João Lucas, marido de Sasha, teria se casado por interesse. E o assunto chegou aos ouvidos do casal citado, que não gostou nada disso. Assim, eles cortaram os laços e pararam de se falar. Com o climão, Enzo teria pedido para a mãe, Claudia Raia, interceder e falar com Xuxa para acabar com a confusão.