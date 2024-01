Marido de Sasha fez plástica? João Lucas abre o jogo sobre seus procedimentos

Mudou muito? Marido de Sasha Meneghel, João Lucas revela se fez procedimentos estético após aparecer com rosto diferente nas redes sociais

Na última quarta-feira, 17, o cantor João Lucas Figueiredo, marido da modelo Sasha Meneghel, resolveu abrir o jogo em suas redes sociais e revelou todos os procedimentos estéticos que já fez. A curiosidade surgiu depois que alguns seguidores notaram mudanças em seu rosto. Sincero, o artista confirmou que passou por uma harmonização facial e uma cirurgia plástica.

Questionado pelos seguidores em uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, João resolveu detalhar seus procedimentos. O artista entregou a harmonização ao revelar que colocou preenchimento na região da mandíbula no passado: "Mas faz muito tempo, então já não tem mais”, ele contou que a aplicação já se dissolveu.

O cantor ainda explicou que está com o rosto mais marcado por conta de seu processo de emagrecimento: “O que aconteceu foi que eu emagreci bastante, e acabou marcando mais. Não tenho nem uma harmonização nova. Só coisa antiga, e ácido hialur... "ilariê”; ele brincou com a canção da sogra, Xuxa Meneghel.

Na sequência, João contou que passou por uma cirurgia no nariz durante a infância: "Quando eu tinha 5 anos, eu quebrei o nariz. Sabe aquela brincadeira de criança que você dá a mão por baixo [das pernas], a pessoa por trás pega, levanta e você dá uma cambalhota? Eu fiz isso e escorreguei. Fui de nariz no chão e quebrei”, detalhou o acidente.

Por isso, o marido de Sasha decidiu passar por uma nova cirurgia na vida adulta para correção de questões estéticas e funcionais em uma rinoplastia: “Meu nariz era torto, e isso prejudicou o septo, respirava mal. Há quase um ano, procurei um otorrino para ajustar”, disse o cantor, que entregou mudanças na simetria do nariz.

Marido de Sasha, João Lucas abre o jogo sobre procedimentos estéticos - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que o marido da modelo Sasha Meneghel, antes conhecido como João Figueiredo, também mudou seu nome artístico. Ele surpreendeu ao abandonar seu sobrenome e mudar seu nome artístico em todas as suas redes sociais no ano passado. O cantor, que agora assina como João Lucas, revelou que a alteração está relacionada a uma nova fase em sua carreira musical.

Por meio dos stories em seu perfil oficial do Instagram, João compartilhou sua animação ao dividir uma novidade: "Nem estou acreditando que esse momento chegou. Finalmente posso dizer que voltei", brincou ele ao retornar ao nome que costumava usar durante sua infância, já que iniciou sua carreira gospel nos palcos quando criança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

