Após dar unfollow em Enzo Celulari, marido de Sasha Meneghel faz post misterioso

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, faz post misterioso após deixar de seguir Enzo Celulari nas redes sociais; saiba mais!

No último sábado, 14, os internautas foram surpreendidos pela atriz Bruna Marquezine, que deixou de seguir seu ex-namorado, Enzo Celulari, nas redes sociais. No entanto, o assunto chamou ainda mais aentçaõ quando os melhores amigos da artista, a modelo Sasha Meneghel e seu marido, o cantor João Lucas, também deram unfollow no filho de Claudia Raia.

Após a polêmica, João publicou uma mensagem misteriosa nas redes sociais. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), o artista mandou uma indireta, que rapidamente foi direcionada para Enzo pelos internautas. "2024 é o ano que as máscaras de todos FDP vão cair", escreveu o cantor.

Nos comentários, um de seus seguidores pediu para que o cantor elaborasse no assunto. "Pode começar a expor logo, João. Queremos exposed", disse ele. Logo, o famoso fez questão de responder: "É tão feio e baixo que não vale a pena".

Apontado como suposto affair de Bruna Marquezine, o ator João Guilherme, também comentou o tweet. "Sem máscara", escreveu o filho de Leonardo em inglês. Outros fãs ainda suplicaram por uma resposta: "Ei Sasho, volte e conte a fofoca completa. Você vai matar muita gente com fofoca pela metade".

2024 é o ano que as máscaras de tds FDP vão cair — João Lucas (@_joaolucasss_) January 13, 2024

pode começar a expor logo joão queremos exposed — ana ✠| halzey era. (@paivizuando) January 13, 2024

é tão feio e baixo que n vale a pena. — João Lucas (@_joaolucasss_) January 13, 2024

mask off (mask off) — J҉ (@Joaoguiavila) January 14, 2024

ei sasho volte e conte a fofoca completa vc vai matar mt gente com fofoca pela metade — matheuZa (@mtheusholiveira) January 13, 2024

Vale lembrar que Enzo Celulari, Bruna Marquezine, Sasha Menenghel, João Lucas e João Guilherme passaram o Ano Novo em Fernando de Noronha. Após a onda de unfollows, alguns fãs teorizaram que o motivo seria algo que teria acontecido na viagem.

