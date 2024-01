Sasha Meneghel abre álbum de viagem para Noronha com Bruna Marquezine

Após viagem de fim de ano com Bruna Marquezine, Sasha Meneghel abre o álbum de fotos no passeio e encanta com lindos cliques na praia

Para celebrar o fim de 2023 e a chegada de 2024, a modelo Sasha Meneghel embarcou para uma deliciosa viagem para Fernando de Noronha com sua melhor amiga, a atriz Bruna Marquezine, e seu marido, o cantor João Lucas. Nesta terça-feira, 9, a filha de Xuxa abriu o álbum de fotos da viagem nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Sasha compartilhou alguns cliques encantadores na praia. Nos registro, ela apareceu com um sorrisão no rosto enquanto arrasava de biquíni. Ela ainda fez questão de incluir uma foto com Bruna, que apareceu agarradinha na amiga, e outra com seu marido, enquanto exibia as paisagens deslumbrantes de Noronha.

"Começando o ano assim", escreveu a modelo na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para as fotos. "Lindezaaa", disse a atriz Maisa Silva. "Linda de viver", disparou um fã. "Perfeita essa menina", declarou outro. "Amizade é uma dessas!!!! Raro", escreveu mais um, comentando a amizade de Sasha e Marquezine.

