Saiba quanto custou look ousado de Bruna Marquezine para o Ano Novo

Bruna Marquezine usou look transparente para celebrar a virada do ano na praia ao lado de Juliette, Sasha Meneghel e Maisa

Bruna Marquezine se tornou assunto ao celebrar o Ano Novo ao lado de Juliette e Sasha Meneghel, na praia de Maracaípe, em Pernambuco. Ela escolheu um look ousado para passar a virada de ano. Saiba a seguir quanto custou.

A atriz vestiu duas peças da grife italiana Attico. Como peça principal, Bruna Marquezine usou um vestido curto, transparente e metalizado da coleção Verão 2024 . A roupa não está mais disponível para compra, porém, poderia ser adquirida por US$ 4.100, cerca de R$ 20 mil, na cotação atual.

Para compor o look, a artista escolheu uma saia midi metalizada, que também não está disponível para compra no site oficial da marca. Um modelo similar, porém na cor azul, pode ser comprada por US$ 3.500, cerca de R$ 17 mil.

Leia também: Juliette, Sasha, Anitta e Bruna Marquezine se jogam em noitada pré-Réveillon

Bruna Marquezine celebrou o Ano Novo ao lado das amigas Juliette e Sasha Meneghel. Elas participaram da festa Réveillon Amoré, em Maracaípe —praia que atraiu outros famosos como Maísa, Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Nos Stories do Instagram, Juliette contou que a atriz estava bastante animada e quis pegar uma galinha na estrada e levar para casa, após assistir ao show de Anitta. "Na volta, ela queria parar na estrada para pegar, levar para casa... uma galinhas que tinha na estrada."

"A sorte é que o motorista não parou, mas eu queria muito ter visto esse momento". Ela ainda filmou a amiga acordada às 6h comendo uma maçã. "Vai dormir, para de me infernizar. Você já comeu e agora está com uma maçã na mão?", disse.

"Eu estou comendo uma maçã e você comeu camarão, brigadeiro, pudim, macarrão...", rebateu Marquezine. "Minha filha, deixa eu te falar, 6h da manhã e você ainda está aqui aperriando?", completou Juliette.

CONFIRA FOTOS DE BRUNA MARQUEZINE CURTINDO O ANO NOVO: