Juliette, Sasha, Anitta e Bruna Marquezine se jogam em noitada pré-Réveillon

Juliette abre álbum de registros em ‘fervo’ intenso ao lado do affair e de amigas como Anitta, Sasha Meneghel e Bruna Marquezine

Maracaípe, em Pernambuco, se tornou o destino preferido das celebridades para as festas de final de ano. No último sábado, 30, Anitta, Sasha Meneghel e Bruna Marquezine agitaram a cidade com uma noitada. Juliette, que também curtiu o ‘fervo’ com as amigas, usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos com os melhores momentos da farra.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a cantora e campeã do reality show da Globo mostrou que curtiu muito seu pré-Réveillon. Logo de capa, ela aparece super produzida com um vestido prata repleto de recortes e transparências, ao lado de Sasha e Bruna, que elegeram modelos um pouco mais comportados e coloridos para curtir a noitada.

Na sequência, Juliette ainda posou ao lado de seu affair e mostrou que também aproveitou o clima de romance na noitada, o atleta Kaique Cerveny. Claro que Sasha não deixou seu maridão de fora da confraternização e também apareceu posando ao lado do cantor João Lucas em um dos registros compartilhados por sua amiga.

Nos comentários da publicação de Juliette, os seguidores não perdoaram e fizeram questão de fazer piada com as amigas: “Tá em rico não consegui ver”, brincou um. “Na vida amorosa eu sou a Bruna Marquezine”, disse mais um sobre o status de relacionamento da morena. “Vou de Bruna Marquezine nesse fim de ano”, brincou mais um sobre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Solteiras, Bruna e Anitta ficaram de vela para as colegas, mas também curtiram e muito! Em um vídeo que circula nas redes sociais, a atriz e a ex-participante do 'Big Brother Brasil' surgem rebolando até o chão durante um show da cantora, que substituiu Nattan de última hora. O cantor precisou cancelar sua apresentação devido a problemas de saúde.

Simplesmente Juliette e Bruna Marquezine dançando “BELLAKEO”, de Peso Pluma e Anitta. pic.twitter.com/RCHDupydtY — PAN (@forumpandlr) December 31, 2023

Anitta se envolveu em polêmica após substituir Nattan:

O cantor cearense Nattan, também conhecido como Nattanzinho, surgiu muito abalado nas redes sociais na madrugada deste domingo, 31. É que ele precisou cancelar alguns shows por conta de um problema de saúde. Em Pernambuco, o cantor foi subsitutido por uma apresentação surpresa de Anitta, que estava por lá com suas amigas.

Mas algumas especulações entregam que Anitta também poderia ser convidada para representar o artista no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Caso o convite aconteça, a "poderosa" e Ludmilla dividiram o mesmo palco. A possibilidade não agradou a equipe da "numanice" e um áudio vazado entregou a reação da equipe da cantora.

A mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, deixou escapar um áudio do suposto empresário da filha, que detona a possibilidade das duas dividirem o palco: “Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (...) não deixa isso acontecer não”, diz um trecho da gravação, que gerou revolta nas redes sociais.