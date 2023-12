Áudio vazado por mãe de Ludmilla revolta fãs de Anitta: "Não deixa acontecer"

Áudio vazado por mãe de Ludmilla revolta fãs de Anitta; assunto é um dos mais comentados nas redes sociais neste domingo, 31

Um áudio publicado nas redes sociais por Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, está gerando muita repercussão durante toda a madrugada deste domingo, 31. Na gravação, a equipe da artista mostra preocupação com o cancelamento dos shows de Nattan.

Isso porque Anitta poderia ser convidada para substituir o artista no Réveillon de Copacabana. Caso o convite aconteça, a "poderosa" e Ludmilla dividiram o mesmo palco. A possibilidade não agradou a equipe da "numanice".

No áudio vazado, um suposto empresário detona a possibilidade. “Anitta, aonde a Ludmilla vai, ela quer ofuscar, mas não vai conseguir não. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (...) não deixa isso acontecer não”, diz a gravação compartilhada por Silvana Oliveira.

Nas redes sociais, fãs estão revoltados com a gravação. "Família da Ludmilla: fãs ou haters?", questionou um. "Sorte que a Ani tem uma carreira consolidada, imagina se fosse alguém em início de carreira?", disparou outro."Torço para que Anita vá e arrebente com tudo ! Tem gente aí se achando dona do mundo", pediu outro.

E o empresário e mãe da Ludmilla que estão fazendo de tudo pra anitta não substituir o nattanzinho no reveillon de Copacabana com a justificativa de que a Anitta sempre ofusca a ludmilla?



No fim ainda fala pra não deixar acontecer e ameaça o cara falando pro nattanzinho subir pic.twitter.com/MQ2va5yEk0 — matheus (@spfctheu) December 31, 2023

O que aconteceu entre Anitta e Marina Ruy Barbosa?

Há cerca de quatro anos, Marina Ruy Barbosa e Anittaficaram em lados opostos na separação de José Loreto e Débora Nascimento. Isso porque a atriz foi apontada como pivô na separação e o assunto deu o que falar, mas nada foi confirmado. Na época, Anitta foi acusada de ter enviado mensagens para jornalistas falando do caso, o que também não foi confirmado. Na época, Anitta foi considerada a responsável por vazar o que acontecia nos bastidores da novela OSétimo Guardião. Com isso, as duas romperam a amizade e não se pronunciaram sobre o assunto.

Agora, elas reataram a relação. "Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", contou ela em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.