Bruna Marquezine deixa de seguir ex-namorado, Enzo Celulari, nas redes sociais

Bruna Marquezine deixa de seguir seu ex-namorado, Enzo Celulari, nas redes sociais e chama atenção de seus fãs; saiba mais!

Parece que as coisas não estão nada bem para Enzo Celulari. Neste sábado, 13, sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, deixou de segui-lo nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas com a ação.

Durante a manhã, seus fãs notaram que a artista havia de seguir o filho de Claudia Raia e Edson Celulari nas redes sociais. A novidade veio alguns dias depois dos dois passarem a sua virada de ano em Fernando de Noronha com amigos.

Os melhores amigos de Bruna, a modelo Sasha Meneghel e seu marido, o cantor João Lucas, também deixaram de seguir Enzo. A onda de unfollows chamou ainda mais atenção dos internautas, que ficaram curiosos sobre o que aconteceu na viagem.

"Rapaz, a coisa foi feia. Amigos só deixam de seguir quando o cinto arrocha, aí teve muita coisa", disse um. "Eles eram amigos, ele deve ter aprontado mesmo", escreveu outro. "Aguardamos cenas do próximo capítulo", disparou mais um.

Bruna Marquezine e Enzo Celulari ficaram juntos por quase um ano. Após iniciarem o romance em 2020, eles colocaram um ponto final no namoro em julho de 2021. Apesar da separação, eles mantinham uma boa relação. No entanto, alguns fãs notaram que ela chegou a apagar uma foto de aniversário com o ex-namorado na última semana.

Bruna Marquezine encanta com foto ousada no espelho

Na noite da última sexta-feira, 12, Bruna Marquezine deixou seus fãs de queixo caído com nova foto publicada em suas redes sociais. A artista surpreendeu ao quase mostrar demais para seus seguidores em selfie ousada.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a atriz surgiu apenas de calcinha e regata preta, que foi enrolada até aparecer uma parte de seu peito. Bruna ainda exibiu seu abdômen trincadíssimo e deixou seus seguidores encantados.

