Bruna Marquezine quase mostra demais em selfie ousada no espelho

Bruna Marquezine eleva a temperatura das redes sociais e quase mostra demais ao posar para selfie ousada no espelho; confira!

A atriz Bruna Marquezine deixou seus fãs de queixo caído em nova foto. Na noite da última sexta-feira, 12, a artista surpreendeu ao quase mostrar demais para seus seguidores em selfie ousada publicada em suas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a estrela do filme Besouro Azul surgiu apenas de calcinha e regata preta, que foi enrolada até aparecer uma parte de seu peito. Bruna ainda exibiu seu abdômen trincadíssimo e deixou seus seguidores encantados.

Recentemente, Bruna aproveitou um tempo de descanso ao lado de sua amiga, Sasha Meneghel. Acompanhadas do marido da modelo, o cantor João Lucas, elas passaram seu fim de ano em Fernando de Noronha. "Começando o ano assim", escreveu Sasha, que compartilhou alguns cliques da viagem no último dia 9.

MC Bin Laden cita Bruna Marquezine em lista de mulheres mais bonitas

O BBB 24 está dando o que falar! Na tarde da última quarta-feira, 10, os brothers mostraram que ainda estão se conhecendo melhor a cada conversa. Em bate-papo na cozinha do VIP, MC Bin Laden, Leidy Elin e Vinicius Rodrigues revelaram quais mulheres acham mais bonitas.

Ao longo do bate-papo, o atleta paralímpico pediu para que Leidy elencasse três mulheres pretas mais bonitas e a sister mencionou a cantora IZA, a apresentadora Patrícia Ramos e a atriz Taís Araujo.

Vinicius, por sua vez, concordou com a sister e incluiu a atriz Erika Januza em sua lista. Sempre bem humorado, MC Bin Laden brincou com a situação e falou o nome de Bruna Marquezine por três vezes. Dias antes de ser confirmado no BBB 24, o funkeiro revelou uma paixão antiga pela artista.

"Das três mulheres mais bonitas do Brasil, Bruna Marquezine, Bruna Marquezine e Bruna Marquezine", se divertiu. "Não, calma, agora é sério. A Bruna primeiro, IZA em segundo e a Jade Picon", completou o cantor.