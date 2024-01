BBB 24: MC Bin Laden cita Jade Picon em lista de mulheres mais bonitas

Após elogiar Bruna Marquezine, MC Bin Laden revelou no BBB 24 que Jade Picon está em sua lista de mulheres mais bonitas

Os brothers do BBB 24, da Globo, ainda estão em fase de se conhecerem melhor e não perdem tempo quando o assunto é conversa. Na tarde de quarta-feira, 10, reunidos na cozinha do VIP, MC Bin Laden, Leidy Elin e Vinicius Rodrigues revelaram quais mulheres acham mais bonitas.

Ao longo do bate-papo, o atleta paralímpico pediu para que Leidy elencasse três mulheres pretas mais bonitas e a sister mencionou a cantora IZA, a apresentadora Patrícia Ramos e a atriz Taís Araujo.

Vinicius, por sua vez, concordou com a sister e incluiu a atriz Erika Januza em sua lista. Sempre bem humorado, MC Bin Laden brincou com a situação e falou o nome de Bruna Marquezine por três vezes. Dias antes de ser confirmado no BBB 24, o funkeiro revelou uma paixão antiga pela artista.

"Das três mulheres mais bonitas do Brasil, Bruna Marquezine, Bruna Marquezine e Bruna Marquezine", se divertiu. "Não, calma, agora é sério. A Bruna primeiro, IZA em segundo e a Jade Picon", completou o cantor.

"Jade é gata. Sabe o que gosto da Jade? A postura dela", declarou MC Bin Laden. Por fim, Leidy Elin elogiou a personalidade da influenciadora e sua participação no BBB 22.

"É dela mesmo. Você viu no BBB? Ela falava que não dançava e realmente não dançava. É o jeito dela, ela é muito posturada. Acho ela bonita, ela malha pra caraca", concluiu a sister.

Confira: