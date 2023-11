Por que o marido de Sasha mudou de nome? Entenda decisão de João Figueiredo

Não é mais 'João Figueiredo'! Marido de Sasha Meneghel passa por mudança drástica em seu nome artístico para marcar nova fase na carreira

O marido da modelo Sasha Meneghel, antes conhecido como João Figueiredo, surpreendeu ao abandonar seu sobrenome e mudar seu nome artístico em todas as suas redes sociais. Nesta quinta-feira, 23, o cantor, que agora assina como João Lucas, revelou que a alteração está relacionada a uma nova fase em sua carreira musical.

Por meio dos stories em seu perfil oficial do Instagram, João compartilhou sua animação ao dividir uma novidade: "Nem estou acreditando que esse momento chegou. Finalmente posso dizer que voltei", brincou ele ao retornar ao nome que costumava usar durante sua infância, já que iniciou sua carreira nos palcos quando criança.

Na sequência, o cantor revelou que além de mudar seu nome, ele também voltou a cantar após um período longe dos microgofones. E o retorno surge com o lançamento de uma canção especial, ‘Meu bem’, que é dedicada a sua esposa: “Essa música é muito especial pra mim. Fiz de presente de aniversário para Sasha no ano passado e a pedido dela eu resolvi lançar”, contou.

Para finalizar, o cantor agradeceu o carinho dos fãs nessa nova fase: “Obrigada por vocês continuarem até aqui junto comigo, obrigada pelo carinho e pelas palavras de incentivo, por cada mensagem do tipo ‘volta a cantar’, ‘volta a fazer música’, 'volta a gravar’. Voltamos e eu estou muito feliz com isso”, ele celebrou.

Além da mudança de nome, João inicia uma nova jornada com uma canção dedicada à esposa, saindo do cenário gospel no qual estava anteriormente. Vale mencionar também que no último Dia das Crianças, o cantor já havia dado uma prévia do próximo passo em sua carreira ao resgatar um vídeo de sua infância nos palcos.

"Pensei em postar esse vídeo por ser dia das crianças, mas principalmente porque lembrei que o João Lucas de 8 anos já tinha muitos sonhos E alguns ele tava começando a realizar. No dia de hoje, meu desejo é que todas as crianças possam sonhar e ter a chance de realizar seus sonhos assim como eu tive, que essa fase tão importante que definiu muito do que sou hoje”, João lembrou.

Vale lembrar que os João e Sasha se casaram em uma cerimônia intimista na casa de Xuxa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em maio de 2021. O clipe de 'Meu Bem', a nova canção do cantor, contará com cenas inéditas de seu casamento. Confira uma prévia divulgada por João Lucas:

Sasha Meneghel também passou por mudanças:

Além de João Lucas iniciar uma nova fase em sua carreira, a filha de Xuxa e Luciano Szafir, Sasha Meneghel, também passou por uma mudança radical. Em setembro deste ano, a modelo compartilhou um vídeo passando pela transformação no visual e impressionou com o resultado após escolher uma cor bem diferente da sua natural; confira o antes e depois de Sasha.