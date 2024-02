Sasha Meneghel elege look ousado para o Carnaval de Salvador: "Uma fada"

Preparada para curtir o Carnaval de Salvador com seu marido, João Lucas, Sasha Meneghel elege look ousado para cair na folia; confira!

A modelo Sasha Meneghel sempre arrasa quando o assunto é moda e é claro que no Carnaval não seria diferente. Em Salvador para curtir as festas, a filha de Xuxa apostou em um look super ousado para cair na folia ao lado de seu marido, o cantor João Lucas.

Nesta sexta-feira, 9, em seu perfil oficial do Instagram, a famosa mostrou detalhes de seu look. De regatinha preta, o destaque do modelito escolhido por Sasha vai para sua saia curtíssima, feita de grandes flores azuis. Para complementar o visual, a beldade ainda apostou em uma make azul super brilhante, além de tranças e biquíni para não passar calor.

Sasha ainda apareceu nas redes sociais de seu marido, que deixou uma mão boba escapar e publicou alguns cliques ousados com sua esposa. João, por sua vez, escolheu uma blusa com a frase 'Aham, Cláudia, senta lá', dita por sua sogra, Xuxa.

"Oi Salvador, cheguei", legendou a modelo em sua publicação. Nos comentários, vários famosos e internautas lhe rasgaram elogios. "Meu Deus uma FADA", disse a atriz Maisa Silva. "Lindaaa", disse a modelo Mariana Goldfarb."Beleza pura", declarou um fã. "Deusa", enalteceu mais um.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

Luciana Gimenez cai na folia de Carnaval com item caríssimo

Outra famosa que está curtindo o Carnaval de Salvador é a apresentadora Luciana Gimenez. Nesta sexta-feira, a famosa escolheu um look ousado para curtir a festa na capital baiana e ainda apostou em um item de luxo caríssimo para compor o modelito.

Para essa noite especial no nordeste brasileiro, Luciana elegeu um look todo preto, mas que é a cara do Carnaval! A musa surgiu com top preto, com adesivos no peito para não revelar demais, além de meia calça, saia e tênis para ficar super confortável.

No entanto, o acessório escolhido para a ocasião foi o que se destacou no look. Luciana foi acompanhada de uma bolsa da grife italiana Prada, avaliada em mais de R$ 20 mil, para curtir o Carnaval de Salvador. O item é cravejado de brilhantes e se destacou no modelito simples.

Clique aqui e confira as fotos!