Motivo da confusão entre Enzo Celulari e Sasha é revelado, diz colunista

Colunista Leo Dias trouxe à tona o que causou o climão entre Sasha Meneghel e Enzo Celulari, já que ela parou de segui-lo nas redes sociais

Nos últimos dias, os internautas ficaram curiosos para saber o motivo para Sasha Meneghel, o marido dela, João Lucas, e sua amiga, Bruna Marquezine, terem parado de seguir Enzo Celulari no Instagram. Agora, o colunista Leo Dias trouxe à tona o possível motivo.

Em uma reportagem em seu site, Leo Dias contou que Enzo e Sasha eram amigos e tinham alguns colegas em comum. Tanto que eles passaram alguns dias de férias em Noronha no início do ano. Lá, uma fofoca começou a circular.

Segundo o colunista, Enzo disse que João Lucas, marido de Sasha, teria se casado por interesse. E o assunto chegou aos ouvidos do casal citado, que não gostou nada disso. Assim, eles cortaram os laços e pararam de se falar.

Com o climão, Enzo teria pedido para a mãe, Claudia Raia, interceder e falar com Xuxa para acabar com a confusão. Por enquanto, as partes envolvidas ainda não se pronunciaram.

Marido de Sasha disparou indiretas na web

Há poucos dias, os internautas foram surpreendidos pela atriz Bruna Marquezine, que deixou de seguir seu ex-namorado, Enzo Celulari, nas redes sociais. No entanto, o assunto chamou ainda mais aentçaõ quando os melhores amigos da artista, a modelo Sasha Meneghel e seu marido, o cantor João Lucas, também deram unfollow no filho de Claudia Raia.

Após a polêmica, João publicou uma mensagem misteriosa nas redes sociais. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), o artista mandou uma indireta, que rapidamente foi direcionada para Enzo pelos internautas. "2024 é o ano que as máscaras de todos FDP vão cair", escreveu o cantor.

Nos comentários, um de seus seguidores pediu para que o cantor elaborasse no assunto. "Pode começar a expor logo, João. Queremos exposed", disse ele. Logo, o famoso fez questão de responder: "É tão feio e baixo que não vale a pena".