Rafa Kalimann deixa seguidores babando ao posar de vestido decotado: “Deusa”

A influenciadora Rafa Kalimann deu um show de beleza com vestido decotado durante sua viagem a Ibiza

Nesta quarta-feira, 12, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram mais fotos inéditas de sua viagem a Ibiza. A influenciadora surgiu esbanjando elegância e estilo durante a viagem.

A ex-BBB apostou na beleza ao surgir com um vestido preto todo decotado e com recortes estratégicos. A peça deixava uma parte da barriga sarada da participante do BBB 20 à mostra.

Além do look, Rafa ainda postou uma selfie no espelho ao lado da amiga Valentina Falk, e ainda compartilhou uma foto do jantar feito durante a viagem para a ilha na Espanha.

Os seguidores de Rafa foram à loucura com as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Olhei e gritei: “Maravilhosa”, escreveu um fã. Outra seguidora comentou: “Deusa maravilhosa”. E outro admirador comentou: “Que look”.

“Tá gata demais essa mulher”, escreveu uma fã. E outra seguidora declarou: “Linda demais”. Uma admiradora também elogiou: “Lindíssima”.

Quem também está acompanhando a finalista da “Dança dos Famosos” na viagem é o novo namorado Antônio Palhares. Nesta última terça-feira, 11, o casal posou para algumas fotos ousadas na viagem.

Sobre a viagem, Rafa compartilhou um pouco sobre o que está achando de Ibiza na legenda de um álbum de fotos que surgia curtindo o verão europeu fazendo topless. “Cada dia mais entregue. Confesso que quando me falavam de Ibiza automaticamente (ainda mais pelo fato de eu não consumir muita música eletrônica e baladas) eu pensava que era a programação ‘ideal’ ou única opção. Bobeira minha, tem uma ‘outra Ibiza’ de descanso e de uma beleza natural SURREAL! Além de praias lindas, as comidas são deliciosas. Estou me divertindo e descansando muito. Feliz por estar aqui”, escreveu a blogueira sobre a viagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Boa forma!

Quem também está curtindo uma viagem a Ibiza é a atriz Maisa Silva. A estrela da série “De Volta Aos 15” surpreendeu seus seguidores ao exibir sua boa forma em fotos apenas de biquíni na ilha da Espanha.

O ator e colega de Maisa na série da Netflix, João Guilherme também surgiu na praia ao lado da amiga esbanjando beleza e boa forma.