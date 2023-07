Rafa Kalimann surpreende ao posar fazendo topless em Ibiza: “Sacanagem”

A influenciadora Rafa Kalimann posou para algumas fotos esbanjando beleza durante viagem de férias a Ibiza

Nesta segunda-feira, 10, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram. A influenciadora esbanjou beleza e sensualidade durante sua viagem a Ibiza.

A ex-BBB surgiu com um conjunto estampado com bolinhas coloridas. O look estava composto por um cropped com mangas compridas que deixava sua barriga sarada à mostra. A morena ainda usava um short curtinho.

“Ah, Ibiza”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda das primeiras fotos de viagem postadas em que posava sozinha e fazia carão em um rochedo.

Porém, a comunicadora chamou mesmo a atenção com novas fotos de viagem. A ex-apresentadora surgiu fazendo topless em uma praia da ilha localizada na Espanha. Ela ainda posou com um biquíni fininho preto em que ostentava seu corpo escultural e sua beleza natural.

A finalista do quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão com Huck”, ainda posou com diversos looks como um vestido com estampa de onça e um conjunto all-black. Rafa ainda surpreendeu ao aparecer em uma foto boiando na água com seu novo namorado Antônio Palhares.

“Cada dia mais entregue. Confesso que quando me falavam de Ibiza automaticamente (ainda mais pelo fato de eu não consumir muita música eletrônica e baladas) eu pensava que era a programação ‘ideal’ ou única opção. Bobeira minha, tem uma ‘outra Ibiza’ de descanso e de uma beleza natural SURREAL! Além de praias lindas, as comidas são deliciosas. Estou me divertindo e descansando muito. Feliz por estar aqui”, escreveu a blogueira sobre a viagem.

Os seguidores adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários! “Uma obra de arte”, escreveu uma fã. Um seguidor ainda elogiou: “Mulherão”. E uma página de fãs dedicada à Rafa comentou: “Maravilhosa que fala?”. E outro admirador ainda escreveu: "Sacanagem isso".

“Musa das fotos”, elogiou uma fã. E outra seguidora também declarou: “Sempre linda”. E outro admirador ainda comentou: “Eita que ela está aproveitando”. Outra página de fãs de Rafa escreveu: “Uma foto mais linda que a outra”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Amor!

Rafa Kalimann encantou seus seguidores recentemente ao surgir em clima de romance durante sua viagem à Ibiza. A influenciadora encheu as redes sociais de fofura ao posar fotos ao lado de seu namorado.

“Como amo conhecer novos lugares, comidas, viver experiências diferentes. Tá sendo um mergulho esses dias na Espanha, amando, literalmente”, escreveu a ex-BBB, na legenda das fotos com o amado.